Скончалась невестка Сергея Есенина

Алина Есенина умерла в возрасте 84 лет. Её похоронят на Ваганьковском кладбище Москвы.

В возрасте 84 лет умерла Алина Есенина — невестка поэта Сергея Есенина. Она была вдовой сына поэта Константина Есенина, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского государственного музея Сергея Есенина.

— На протяжении многих лет Алина Ивановна как хранитель бесценных реликвий поэта была не просто дарителем Московского государственного музея Сергея Есенина, передавшим в фонды более тысячи единиц уникальных предметов и материалов, но и большим другом музея, участником многих акций, выставок, проектов и программ, — сообщили в пресс-службе музея.

Известно, что её похоронят на Ваганьковском кладбище Москвы рядом с мужем.

Ранее Лайф сообщал, что сегодня Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Говорухиным и Ландау.