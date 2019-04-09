В Москве досрочно открыли участок фиолетовой ветки метро

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В Москве досрочно открыли участок фиолетовой ветки метро

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Фото: © Официальный сайт мэра Москвы

Его закрывали из-за строительства Некрасовской линии московской подземки, которая будет частично запущена уже в 2019 году.

В Москве раньше запланированного срока открыли участок Таганско-Краснопресненской линии метро от "Волгоградского проспекта" до "Котельников". Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

Изначально предполагалось, что закрытый 6 апреля участок заработает в обычном режиме утром 11 апреля. Восемь станций были открыты в 14:00 мск.

Запущенные на время закрытия участка фиолетовой ветки бесплатные компенсационные автобусы будут перевозить пассажиров до конца дня 9 апреля.

Ранее Лайф писал, что первый участок Некрасовской линии, которая улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч горожан, будет открыт до конца 2019 года.

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