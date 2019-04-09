В Дзержинске пациентов принимал едва стоящий на ногах врач — видео

В Дзержинске перед входом в больницу № 2 на видео сняли валяющегося на асфальте пьяного врача, который не мог даже самостоятельно подняться — ему помогали прохожие. Несмотря на своё состояние, медик вёл приём пациентов.

— Конечно, сейчас я запишу как положено, — отвечает медработник на вопрос испуганной женщины, мать которой привезли в больницу, о том, принимает ли он больных.

Держась за перила, врач с трудом преодолел несколько ступенек лестницы. На входе его встретил коллега, перед которым сотрудник больницы неуверенно оправдался за своё состояние: "Упал".

Ранее Лайф писал, что в Благовещенске врач скорой помощи проверил состояние лежавшего на земле пациента ногой. А терапевт из больницы подмосковной Балашихи устроила истерику на глазах у пациентов после того, как её отправили обследовать людей с подозрением на гепатит.