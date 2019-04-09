Фетисов оценил шансы шведских клубов в играх КХЛ

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил командам Швеции выступить в рамках этой лиги.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе с Лайфом оценил шансы шведских клубов в случае их участия в играх Континентальной хоккейной лиги.

— У шведов? Хорошие шансы, шведский хоккей сегодня один из лучших в мире <...> Лучшие клубы Европы должны играть в единой лиге. Премьер-министра Швеции не удивило такое предложение. Надеюсь, в ближайшем будущем это случится наконец-то, — сказал Фетисов.

Вместе с тем Фетисов отметил, что КХЛ ещё далеко до звания лучшей лиги мира. По его мнению, главный фактор развития КХЛ — равные условия, что ещё предстоит обеспечить.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин предложил Швеции выступить в рамках КХЛ, назвав хоккей в этой стране блестящим.