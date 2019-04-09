Правнук Муссолини по имени Гай Юлий Цезарь баллотируется в Европарламент

Кандидат с родословной включён в список от правоцентристской партии "Братья Италии".

Правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини поборется за кресло депутата Европарламента на выборах в конце мая. Представителю партии "Братья Италии" 50 лет. Он, рождённый в Аргентине, служил офицером итальянских ВМС, затем создал успешную карьеру в промышленной корпорации Finmeccanica, в молодости он не особенно интересовался политикой, но что-то пошло не так. К слову, родословная кандидата — это не первое, что бросается в глаза, ведь зовут его Гай Юлий Цезарь, и это не шутка.

Кандидат активно ведёт страницу в "Фейсбуке ", где излагает положения своей программы и настаивает: правнук за прадеда не в ответе.

— С фамилией Муссолини и так непросто живётся, но я всегда старался идти своим путём, вне зависимости от того, что написано в моём паспорте, — подчеркивает Юлий Цезарь в соцсетях. — Настоятельно прошу оценивать исключительно приобретённую мною компетенцию, которую я намерен использовать на благо Италии.

К слову, Цезарь — уже не первый потомок диктатора, который так или иначе рвётся к власти. Например, одна из внучек Муссолини — по имени Алессандра — в прошлом была депутатом национального парламента, а недавно была избрана в Европарламент. А её родная сестра Ракель занимает кресло члена городского совета в Риме.

Ранее Лайф рассказывал, что внучку Муссолини оскорбил рисунок Джима Керри о её деде. В ответ она предложила актёру изобразить последствия ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, историю коренного населения Америки и спасающихся от напалма вьетнамских детей.