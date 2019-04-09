Путин встретился с премьером Швеции

Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге на полях Международного арктического форума встретился с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.
Глава государства отметил, что отношения между двумя странами продолжают развиваться, несмотря на трудности.
Владимир Путин отметил, что Москва надеется увидеть шведских представителей на очередном Петербургском экономическом форуме.
Напомним, ранее Путин и премьер Швеции устроили стихотворный баттл.
Также Путин встретился с президентом Финляндии.
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