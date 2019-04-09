Абызова перевели из карантина в общую камеру в СИЗО

Бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова перевели из карантина в общую камеру в московском СИЗО Лефортово. Теперь у него появились сосед, телевизор и холодильник, заявил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

— Абызов переведён из карантина в общую камеру, он содержится в двухместной камере с телевизором и холодильником. Он получает передачи. Ему поступили деньги на расчётный счет, чтобы покупать в магазине при СИЗО продукты питания, — заявил Мельников РИА "Новости".

Он добавил, что сосед Абызова по камере не рецидивист и не обвиняемый в насильственных преступлениях. В свою очередь, Лайфу член ОНК рассказал, что бывший министр просил посадить его в одну камеру с ранее не судимым и арестованным по схожей с ним статье.

Сам экс-министр обвиняется в создании ОПГ и мошенничестве в особо крупном размере. Он также был арестован до 25 мая.