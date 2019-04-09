В Дзержинске уволят врача, который принимал пациентов пьяным

В медучреждении заявили, что не намерены "прикрывать такие безобразные вещи, это надо изживать".

Сотрудник больницы №2 города Дзержинска, который вёл прием пациентов в пьяном виде, отстранён от работы. Как сообщил Лайфу главный врач медучреждения Сергей Шамин, уже готов проект постановления об увольнении доктора по статье, однако провинившийся уже сутки не выходит на связь.

— Я даже врачом его называть не хочу. Просто хулиган и безобразник, который работал у нас врачом-дежурантом, при этом он дежурил в составе бригады... Администрация больницы вовремя была поставлена в известность, было дано распоряжение немедленно отстранить его от работы, составить акт освидетельствования и вызвать наряд полиции, что и было сделано, — рассказал главврач.

Он заявил, что руководство больницы не собирается "прикрывать такие безобразные вещи, это надо изживать". После появления инцидента в СМИ в медучреждении была создана специальная комиссия для более детального разбирательства.

— Проект приказа уже подготовлен: увольнение его по статье за появление на работе в нетрезвом виде. И для того чтобы это всё было соблюдено в строгом соответствии с трудовым законодательством, мы пробуем получить у него какие-то объяснения, чтобы потом не было встречного судебного иска о восстановлении, — пояснил собеседник Лайфа.

По словам Шамина, провинившийся врач сутки не выходит на связь. В больнице через родственников приглашали его для дачи пояснений и оформления приказа на увольнение. Однако это не принесло никаких результатов.

Ранее Лайф сообщал об увольнении врача скорой помощи из Благовещенска, который проверил состояние лежавшего на земле пациента ногой.