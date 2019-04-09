Школьницы из Ленобласти рассказали Лайфу, зачем подожгли чужой дом

Оказалось, всё дело в бумажном снимке бывшего молодого человека одной из девушек.

Школьницы из Ленобласти, которые развели костёр в недостроенном частном доме в деревне Турышкино, рассказали Лайфу, что пытались сжечь фотографию бывшего парня одной из них.

Место "казни" снимка они выбрали открытый, недостроенный дом, стоящий без окон и дверей.

— Разожгли печку, чтобы сжечь фотку Насти с её бывшим, фотка не хотела гореть, и мы подожгли коробку, — рассказала Владлена.

После этого девочки выбежали на воздух, а потом Владлена вспомнила, что забыла в доме портфель. Когда они вернулись, внутри уже всё горело.

Настя рассказала, что сначала они испугались и стали убегать с места ЧП, однако потом решили вызвать пожарных, но не смогли сделать это самостоятельно. Девочки обратились к прохожим.

Мама Владлены рассказала Лайфу, что провела с дочерью беседу и надеется, что произошедшее станет для неё уроком. Она готова ответить за поступок дочки, если будет доказана вина школьницы. Женщина считает, что дочь воспитывает хорошо — в школе девочка учится практически на одни пятёрки.