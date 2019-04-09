Елена Малышева назвала 10 упражнений "для потрясающего секса"

Медик уверена, что совместные занятия физкультурой помогут парам укрепить отношения.

Телеведущая Елена Малышева составила десять упражнений "для потрясающего секса". Своими советами она поделилась в "Инстаграме".

Малышева рассказала о том, как важно заниматься плаванием, укреплять мышцы пресса и корпуса и заниматься кардионагрузкой. Также она отметила, что полезно делать упражнения Кегеля, а также такие упражнения, как планка, растяжка "кошка-собака" и шарнир.

Помимо этого Малышева рекомендует садиться в позу лягушки и поднимать таз. В её публикации отмечено, что при совместных занятиях пары смогут сохранить отношения.

Подписчики телеведущей бурно отреагировали на её публикацию. Кому-то упражнения показались сложными, а кто-то заявил, что главное — это не тренировки, а человек рядом.

Я-то по наивности думал, что для потрясающего секса нужен любимый человек, а тут позы mishkabelyakow

Как же их выполнить после зимы и пироженок, уже как можем, так и вертимся kvit.tania

Как ранее писал Лайф, Елена Малышева ответила на вопрос о связи рэпа с отклонениями в психике.