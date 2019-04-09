Елена Малышева назвала 10 упражнений "для потрясающего секса"

Телеведущая Елена Малышева составила десять упражнений "для потрясающего секса". Своими советами она поделилась в "Инстаграме".
Малышева рассказала о том, как важно заниматься плаванием, укреплять мышцы пресса и корпуса и заниматься кардионагрузкой. Также она отметила, что полезно делать упражнения Кегеля, а также такие упражнения, как планка, растяжка "кошка-собака" и шарнир.
Помимо этого Малышева рекомендует садиться в позу лягушки и поднимать таз. В её публикации отмечено, что при совместных занятиях пары смогут сохранить отношения.
Подписчики телеведущей бурно отреагировали на её публикацию. Кому-то упражнения показались сложными, а кто-то заявил, что главное — это не тренировки, а человек рядом.
Я-то по наивности думал, что для потрясающего секса нужен любимый человек, а тут позы
mishkabelyakow
Как же их выполнить после зимы и пироженок, уже как можем, так и вертимся
kvit.tania
Как ранее писал Лайф, Елена Малышева ответила на вопрос о связи рэпа с отклонениями в психике.
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