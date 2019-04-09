Миллиардер из Африки необычным способом доказал самому себе, что богат

Самый богатый человек африканского континента не чувствовал, что владеет огромным состоянием.

Самый богатый человек в Африке, нигерийский бизнесмен Алико Данготе признался, что однажды снял со своего счёта десять миллионов долларов лишь для того, чтобы доказать самому себе, что богат.

— Когда начинаешь заниматься бизнесом, цель — заработать свой первый миллион. Но примерно через год, когда моё состояние превысило 12–13 миллиардов долларов, я подумал, что это всего лишь числа, записанные на бумаге, — передаёт слова Данготе The Independent.

По словам бизнесмена, только после того, как он снял деньги и посмотрел дома на десять миллионов, к нему пришло осознание, что он действительно богат.

Уточняется, что потом мужчина сразу вернул наличные в банк.

Ранее Лайф сообщал, что Forbes назвал 15 бизнесменов, сломавших стереотипы о России.