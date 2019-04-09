Миллиардер из Африки необычным способом доказал самому себе, что богат

Самый богатый человек в Африке, нигерийский бизнесмен Алико Данготе признался, что однажды снял со своего счёта десять миллионов долларов лишь для того, чтобы доказать самому себе, что богат.
— Когда начинаешь заниматься бизнесом, цель — заработать свой первый миллион. Но примерно через год, когда моё состояние превысило 12–13 миллиардов долларов, я подумал, что это всего лишь числа, записанные на бумаге, — передаёт слова Данготе The Independent.
По словам бизнесмена, только после того, как он снял деньги и посмотрел дома на десять миллионов, к нему пришло осознание, что он действительно богат.
Уточняется, что потом мужчина сразу вернул наличные в банк.
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