Беглов: Петербургские предприятия готовы расширять свои компетенции в Арктике

Петербургские предприятия готовы расширять свои компетенции для работы в Арктике, заявил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

— У нас много различных научных предприятий, промышленных предприятий, которые готовы расширить свои компетенции в Арктической зоне, — заявил он в рамках Международного арктического форума.

Он добавил, что для Северной столицы это и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, и научная база, и поступления средств в бюджет. Кроме того, Беглов отметил, что у Петербурга для участия в программе по Арктике есть и научные, и образовательные, и высокотехнологичные производства.

Форум "Арктика — территория диалога" проходит в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля. В 2019 году его основная тема — "Арктика. Океан возможностей". Основные вопросы форума — устойчивое социально-экономическое развитие Арктики, повышение качества жизни в регионе и укрепление международного сотрудничества. Сегодня в рамках пленарного заседания выступил президент РФ Владимир Путин.