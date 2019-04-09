В семье пьяного врача из Дзержинска объяснили его состояние тяжёлой работой

Родные признались, что мужчина иногда выпивает, но в запои не уходит. Теперь он отсыпается.

В семье врача из Дзержинска объяснили видео, на котором он в состоянии, очень похожем на сильное опьянение, пытается принять больных. Как стало известно Лайфу, родные считают, что мужчина слишком сильно переживает за пациентов.

— Работает постоянно. Всех пациентов пропускает через себя, тяжело воспринимает смерти больных, — считают родные медика.

По их мнению, мужчина всё же дорожит работой. Сейчас же он не выходит на связь с руководством больницы, поскольку спит под действием сильных седативных препаратов.

Ранее Лайф связался с главврачом больницы. Сергей Шамин рассказал, что уже готов проект постановления об увольнении доктора по статье, однако провинившийся уже сутки не выходит на связь. В администрации ждут его объяснений.