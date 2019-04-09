В семье пьяного врача из Дзержинска объяснили его состояние тяжёлой работой

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В семье пьяного врача из Дзержинска объяснили его состояние тяжёлой работой

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Родные признались, что мужчина иногда выпивает, но в запои не уходит. Теперь он отсыпается.

В семье врача из Дзержинска объяснили видео, на котором он в состоянии, очень похожем на сильное опьянение, пытается принять больных. Как стало известно Лайфу, родные считают, что мужчина слишком сильно переживает за пациентов.

Работает постоянно. Всех пациентов пропускает через себя, тяжело воспринимает смерти больных, — считают родные медика.

По их мнению, мужчина всё же дорожит работой. Сейчас же он не выходит на связь с руководством больницы, поскольку спит под действием сильных седативных препаратов.

Ранее Лайф связался с главврачом больницы. Сергей Шамин рассказал, что уже готов проект постановления об увольнении доктора по статье, однако провинившийся уже сутки не выходит на связь. В администрации ждут его объяснений.

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