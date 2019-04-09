В Германии анализ ДНК подтвердил гибель в авиакатастрофе трёх россиян

Анализ ДНК с места крушения воздушного судна Epic-LT в Германии подтвердил гибель трёх граждан РФ. Об этом сообщил представитель прокуратуры Роберт Хартман.
Он уточнил, что в результате произошедшей 31 марта 2019 года авиакатастрофы погибли 55-летняя женщина, 81-летний и 53-летний мужчины.
Хартман отметил, что расследование причин крушения бизнесджета продолжается, однако на это могут уйти месяцы.
Ранее Лайф сообщал, что при крушении самолёта в Германии погибли совладелец группы компаний S7, одна из богатейших россиянок — Наталия Филёва — и её отец Валерий, а также пилот.
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