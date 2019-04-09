Премьер Норвегии не верит в угрозу и агрессию со стороны России

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что Осло не верит в угрозу и агрессию со стороны Москвы. При этом она добавила, что Россия ведёт себя очень напористо в ряде международных вопросов.

— Мы не верим в угрозу непосредственно Норвегии со стороны России. Мы не верим в агрессию против нас, но мы также знаем своё географическое положение, — заявила норвежский премьер в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Как уже сообщал Лайф, глава норвежского правительства приехала в Петербург, чтобы принять участие в пленарном заседании V Международного арктического форума "Арктика — территория диалога".