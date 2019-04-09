Вахтовики нарядили дикого северного оленя в каску и жилет — видео

Рабочие несколько минут издевались над животным. Некоторые даже предлагали закрепить всё скотчем.

Вахтовики на Ямале поймали дикого северного оленя и нарядили в каску и оранжевый опознавательный жилет. Испуганное животное, которое явно было не в восторге от подобного внимания, нарекли "мастером по имени Фёдор". Видео опубликовал портал "URA.RU".

Рабочие несколько минут возились со спецодеждой, некоторые даже предлагали закрепить всё скотчем. Когда же "миссия" была выполнена, измождённого оленя накормили куском хлеба и отпустили. Смогли ли рабочие догнать его и освободить от каски и жилета, неизвестно.

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