Националисты взяли в осаду администрацию Порошенко

Радикалы требуют арестовать руководителей госкомпаний, которые могут быть причастны к финансовым махинациям.

Националисты взяли в осаду здания генеральной прокуратуры и администрации президента Петра Порошенко с требованием наказать виновных в хищениях в оборонном секторе страны. Об этом сообщает агенство УНИАН.

Представители "Нацкорпуса" и "Нацдружин" требуют в том числе ареста бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, учредителя ООО "Оптимумспецдеталь" Андрея Рогозы и его партнёра Виталия Жукова, руководителей госкомпании "Укроборонпром" и директоров всех госпредприятий, участвовавших в махинациях.

Помимо этого, радикалы требуют от генпрокурора каждую неделю предоставлять отчёты о статусе расследования дел о хищении средств оборонного бюджета.

Напомним, скандал вокруг и.о. первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчук) начался после сообщений о хищениях в "Укроборонпроме". Ранее команда журналистских расследований Bihus.info сообщала, что люди из близкого окружения Порошенко (в частности, Гладковский и гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин) причастны к хищению 250 миллионов гривен (более 9 миллионов долларов). После этого в Верховной раде призвали "расстрелять" украинского лидера и посадить в тюрьму всех причастных.