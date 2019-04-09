Джоли пожертвовала ради Питта карьерой, а теперь требует компенсацию

Актриса хочет справедливого разделения имущества в рамках бракоразводного процесса с отцом своих детей.

Анджелина Джоли требует от Брэда Питта компенсацию за загубленную молодость — она считает, что жертвовала ради актёра собственной карьерой. Об этом пишут "Дни.ру". со ссылкой на Hollywood Life.

По словам источника американского издания, Джоли хочет, чтобы раздел их с Питтом имущества в рамках бракоразводного процесса был справедливым.

— Она чувствует себя в значительной степени ответственной за большую часть его успеха и имущества, нажитого, пока они были вместе, — рассказал собеседник портала.

Ранее Лайф публиковал снимки первой за три года встречи Джоли и Питта.