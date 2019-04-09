Политологи отреагировали на слова Порошенко по поводу пьянства

Украинский лидер заявил, что за 35 лет совместной жизни со своей супругой она видела его пьяным лишь однажды.

Политологи отреагировали на заявление действующего президента Украины Петра Порошенко о том, что новости о его пьянстве — это "фейки" от "российской пропаганды".

Ранее украинский лидер уточнил, что за 35 лет совместной жизни со своей супругой она видела его пьяным лишь однажды.

— Наверное, он хочет сказать, что он тоже очень неплохой актёр и умеет изображать состояние пьяного, будучи абсолютно трезвым. Сколько раз это было видно во время его выступлений в различных аудиториях, — передаёт НСН слова украинского политолога и экономиста Александра Дудчака.

Он также предположил, что жена Порошенко могла не заметить пьянство мужа лишь потому, что "она была тоже в таком состоянии".

Другой же эксперт уверен, что эти заявления украинский лидер делает для того, чтобы поднять себе рейтинги в президентской гонке.

— Его на бытовом уровне обвиняют в пьянстве. Я не знаю, пьёт он или не пьёт, честно говоря, лично не настолько с ним знаком. Он пытается показать, что все обвинения в пьянстве надуманные. Тут он пытается в таком ракурсе представить себя очень хорошим человеком, — отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Ранее Лайф сообщал, что Порошенко извинился за предвыборный лозунг с Путиным.