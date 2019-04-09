Путин в шутку назвал бандитом переводчика, который исказил его слова — видео

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Путин в шутку назвал бандитом переводчика, который исказил его слова — видео

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Президент РФ Владимир Путин в шутку назвал бандитом переводчика, который заменил слово "друзья" на "партнёры" на переговорах с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

Пять миллиардов инвестиций со стороны шведских наших друзей. Так и есть, наших друзей шведских, вложено в российскую экономику, — сказал глава государства.

У переводчика же затем явно прозвучало слово "партнёр".

Я сказал "друзей", а он — "партнёров". Бандит! — пошутил Владимир Путин.

Ранее российский лидер и премьер Швеции устроили стихотворный баттл на арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

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