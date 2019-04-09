Песков прокомментировал Лайфу шутку Путина в адрес переводчика

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Песков прокомментировал Лайфу шутку Путина в адрес переводчика

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Дмитрий Песков. Фото: © kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал Лайфу шутку главы государства Владимира Путина в адрес переводчика, который исказил слова главы государства: заменил слово "друзья" на "партнёры".

Однокоренные слова, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, откуда глава государства знает шведский.

Ранее Лайф публиковал видео, на котором Путин в шутку назвал бандитом переводчика, исказившего его слова на переговорах со шведским премьером. Глава государства особо подчеркнул дружеские отношения двух стран, а переводчик решил упростить себе задачу и отделался одним словом "партнёры".

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