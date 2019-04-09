Более 100 пьяных таксистов поймали в Москве за десять дней

Также в ходе проверок за этот период было задержано девять водителей, находившихся в розыске.

Больше 300 таксистов без прав и свыше 100 в состоянии опьянения поймали в Москве в рамках операции "Таксист" за десять дней. Об этом заявил замглавы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

— Проверялись все легальные такси. За десять дней в Москве 100 тысяч машин было остановлено для проверки, — уточнил чиновник во время выступления в Общественной палате.

Девять водителей находились в розыске, у 312 человек не оказалось водительских прав, а ещё 119 были пьяны, сказал Пронин. Также в ходе проверок правоохранители составили 50 тысяч административных протоколов за грубое нарушение ПДД. Чиновник добавил, что более 50% остановленных таксистов оказались иностранцами.

Ранее Лайф писал, что в ходе рейда, проведённого столичным МВД с 20 по 29 марта, было задержано 18 водителей такси, находившихся в розыске.