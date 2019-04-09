Сторонники Порошенко вывели к офису Зеленского бабушек и спортсменов

В штабе шоумена заявили, что участникам акции заплатили за присутствие на митинге.

Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко вывели к офису его соперника на выборах Владимира Зеленского бабушек и спортсменов, им противостояли те, кто поддерживает шоумена, сообщает "Страна.ua".

Участники акции требовали от Зеленского выйти на дебаты 14 апреля: на этой дате настаивает Пётр Порошенко, а также пересдать анализы, чтобы доказать отсутствие наркозависимости.

В ходе мероприятия завязалась потасовка: сторонники Зеленского отобрали у оппонентов плакат. Участников драки из толпы вывели полицейские.

Представители Зеленского в соцсетях рассказали, что участникам "сомнительной акции" предлагали деньги за то, чтобы они поучаствовали в митинге. В штабе кандидата уточнили, что понимают, почему люди соглашаются на подобные провокации: из-за ситуации в стране люди ищут дополнительные возможности заработка.

Ранее Лайф сообщал, что администрацию Порошенко взяли в осаду националисты.