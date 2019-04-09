Во Владимире задержали подозреваемого в тройном убийстве

По версии следствия, он ножом убил двух женщин и мужчину. А затем этим же холодным оружием ранил посетителя кафе.

Во Владимире задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в совершении тройного убийства, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, подозреваемый совершил преступление в ночь с 5 на 6 апреля, когда был в гостях у своей знакомой. Известно, что в состоянии алкогольного и наркотического опьянения он поссорился с хозяйкой квартиры и двумя гостями — женщиной и мужчиной, после чего подозреваемый ножом насмерть ранил всех троих.

Уточняется, что потом мужчина покинул квартиру и зашёл в ночное кафе, где ранил посетителя заведения. Затем он вернулся на место преступления, забрал телевизор и документы своей знакомой и скрылся.

Возбуждено уголовное дело, идёт следствие.

Ранее Лайф сообщал, что убившего приёмных родителей ради квартиры сироту приговорили к 19 годам колонии.