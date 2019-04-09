Игорь Ашманов заявил о реальности угроз безопасности Рунета

Две основные опасности, по его мнению, заключаются в отсутствии в России корневых серверов и специальных центров, выпускающих сертификаты шифрования.

Гендиректор компании "Ашманов и партнёры", специалист в области информационной безопасности Игорь Ашманов рассказал про реальность угроз Рунету. По его мнению, главная слабость российского интернет-пространства на данный момент заключается в отсутствии дублирующих серверов.

— Корневых серверов всего тринадцать. И они все находятся под управлением американцев. Формально они (диапазоны имён com, ru и т.д.) находились в ведении Министерства торговли США, — рассказал Ашманов.

По его словам, вторая угроза кроется в сертификатах шифрования, которые используются на всех сервисах, где есть логин и пароль, включая соцсети, банки, поисковики. Их выпускают доверенные центры. Как уточнил Ашманов, в связи с отсутствием подобных центров в России вынуждены использовать американские. Таким образом, "обрушить любые защищённые соединения" в стране, по его словам, совершенно нетрудно. Эксперт уверен, что на территории РФ должны применяться как корневые серверы, так и доверенные центры.

— Американцы недвусмысленно заявили в своей киберстратегии в ноябре 2018 года, что мы их главный киберпротивник и что они должны доминировать в киберпространстве. Условия, в которых мы оказались, довольно жёсткие. Так как есть страна, которая объявила нас врагом. Законопроект — реакция на эту ситуацию, — добавил Ашманов.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении автономной работы Рунета в случае отключения от Глобальной сети. Документ предусматривает защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы Интернета в России.

Профильный Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект во втором чтении.