Британские депутаты поддержали просьбу Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня

Телеканал Sky News назвал результаты голосования важной для премьер-министра победой.

Британские депутаты поддержали ходатайство премьер-министра Соединённого Королевства Терезы Мэй, которая в письме председателю Европейского совета Дональду Туску попросила отложить Brexit до 30 июня. Об этом сообщает Sky News.

За отсрочку даты выхода Великобритании из Евросоюза проголосовали 420 народных избранников, против высказались 110.

Телеканал отметил, что результаты голосования в Палате общин — важная для Мэй победа, так как за последний год британский премьер не раз терпела сокрушительные поражения в парламенте из-за Brexit.

Ранее Лайф сообщал, что в направленном Туску письме Мэй заверила, что в случае утверждения новых сроков выхода из Евросоюза Великобритания не будет участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут в конце мая.