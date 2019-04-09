Пасхальный кулич на Украине взлетел в цене из-за муки и масла

Главный пасхальный атрибут весом менее килограмма будет стоить 44 гривны, что на 7% дороже, чем в прошлом году.

И хотя никакого "пасхального" индекса в экономике не применяют, украинские эксперты рассчитали стоимость выпекания домашнего кулича в этом году. Оказалось, что главный пасхальный атрибут подорожал на 7% и теперь испечь его дешевле 44 гривен, скорее всего, не получится.

Экономисты объясняют, что прежде всего в стране подорожала пшеничная мука (плюс 9% за год). Кроме того, в цене прибавило сливочное масло (на 11%), а также молоко (на 10%). А вот стоимость яиц и сахара, по оценке экономистов, снизилась ( на 9–13% за год).

Ранее Лайф сообщал, что мясная корзина на Украине резко выросла в цене. Сильнее всего подросли цены на варёную колбасу и куриное филе — 21 и 20% соответственно. Кроме того, в Незалежной заявили о резком подорожании хлеба.