Меркель не встретила прилетевшую к ней в Берлин Мэй — видео

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Меркель не встретила прилетевшую к ней в Берлин Мэй — видео

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Британский премьер вышла из автомобиля и в одиночестве проследовала в здание по красной ковровой дорожке.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не встретила у автомобиля прилетевшую на переговоры по Брекситу премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Премьер в одиночестве проследовала по красной ковровой дорожке в здание, за ней ринулись журналисты. Вскоре Меркель и Мэй вышли к прессе — встали перед камерами и пожали руки друг другу.

Немецкий канцлер сказала, что рада видеть Мэй, отметив, что в столице Германии отличная погода. После политики проследовали в здание. По итогам переговоров они согласились обеспечить упорядоченный выход Великобритании из ЕС. Также Меркель и Мэй обсудили ситуацию в Йемене и Ливии.

Ранее Лайф сообщал, что британские депутаты поддержали просьбу Мэй об отсрочке Брексита до 30 июня.

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