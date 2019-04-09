Меркель не встретила прилетевшую к ней в Берлин Мэй — видео

Британский премьер вышла из автомобиля и в одиночестве проследовала в здание по красной ковровой дорожке.

Theresa May arrives in Berlin for Brexit talks with German leader Angela Merkel - but no one is there to greet her https://t.co/JLjVtSSMrW pic.twitter.com/1jKcsiOa1h — ITV News (@itvnews) 9 апреля 2019 г.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не встретила у автомобиля прилетевшую на переговоры по Брекситу премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Премьер в одиночестве проследовала по красной ковровой дорожке в здание, за ней ринулись журналисты. Вскоре Меркель и Мэй вышли к прессе — встали перед камерами и пожали руки друг другу.

Немецкий канцлер сказала, что рада видеть Мэй, отметив, что в столице Германии отличная погода. После политики проследовали в здание. По итогам переговоров они согласились обеспечить упорядоченный выход Великобритании из ЕС. Также Меркель и Мэй обсудили ситуацию в Йемене и Ливии.

Ранее Лайф сообщал, что британские депутаты поддержали просьбу Мэй об отсрочке Брексита до 30 июня.