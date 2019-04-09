МТС подал иск против Туркмении из-за упущенной прибыли

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МТС подал иск против Туркмении из-за упущенной прибыли

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Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Свои потери сотовый оператор оценивает сейчас в полтора миллиарда долларов США.

Оператор сотовой связи МТС подал развёрнутый иск против Туркмении в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) Всемирного банка.

Сейчас компания оценивает свои потери в полтора миллиарда долларов.

МТС намерена решительно защищать свои требования в арбитраже до наступления удовлетворяющего её исхода и получения реального возмещения, — приводит РИА "Новости" официальное заявление оператора.

Свою деятельность российскому сотовому оператору в Туркмении пришлось приостановить в сентябре 2017 года из-за действий государственной компании "Туркментелеком". Тогда в стране ограничили доступ в Интернет и к международной, междугородней и зоновой связи.

Ранее Лайф сообщал, что МТС официально открыла аналог Twitch в России.

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