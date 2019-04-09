Путин ответил президенту Финляндии на слова о санкциях из-за Крыма

Российский лидер напомнил коллеге, что форум посвящён проблемам Арктики, к зоне которой полуостров не относится.

Лидеры России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций во время пленарного заседания Международного арктического форума.

— Если позиция не изменится — санкции останутся. Это просто, — заявил Ниинистё, отметив, что РФ сама виновата в санкциях.

Президент России в ответ напомнил своему коллеге, что форум посвящён проблемам Арктики, а полуостров Крым к Арктической зоне не относится. Путин добавил, что российской стороне не хотелось бы, чтобы в результате не принятых своевременно мер Арктика превратилась в какое-то подобие Крыма, а полуостров — в пустыню.

Российский лидер подчеркнул, что от санкций Россия потеряла вдвое меньше, чем страны Европы.