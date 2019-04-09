Россиянам хотят запретить перевозить более 600 сигарет

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Россиянам хотят запретить перевозить более 600 сигарет

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Фото: © Pixabay

За превышение данного объёма предлагается ввести административную ответственность.

В России предлагают установить максимальный объём табачной продукции для свободного перемещения по территории страны гражданами. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму.

Авторы инициативы предлагают запретить перевозить "более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 г табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 750 г на одного человека". В пояснительной записке к документу говорится об угрозе неконтролируемого оборота табачных изделий для экономических интересов России. Также отмечается,что рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней.

За превышение максимального объёма табачной продукции предлагается ввести административную ответственность. Законопроект разработан группой депутатов ГД и сенатором Сергеем Калашниковым.

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