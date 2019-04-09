Минэкономразвития пересмотрело прогноз курса рубля на 2019 год

Ключевыми факторами для ослабления нацвалюты во второй половине года станут интервенции Банка России на валютном рынке и ожидаемое снижение цен на нефть.

Министерство экономического развития ожидает, что обменный курс рубля к доллару в среднем за 2019 год составит 65,1 рубля за доллар США. Об этом сказано в подготовленном ведомством документе.

Как отмечается, в первом квартале 2019 года курс рубля к доллару был несколько слабее, чем прогнозировало министерство. В среднем он составил 66,2 рубля за доллар против ожидаемых 64,2 рубля за доллар.

Ключевыми факторами для ослабления нацвалюты во второй половине 2019 года станут интервенции Банка России на валютном рынке и ожидаемое снижение цен на нефть и другие товары экспорта.

В министерстве уточнили, что в пользу укрепления рубля в 2019 году будет играть ослабление доллара США к евро, возобновление притока средств зарубежных инвесторов на рынок облигаций федерального займа и слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жёсткой бюджетной и денежно-кредитной политики.

Ранее Лайф сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал длительным процесс ухода России от доллара и зависимости от капризов Вашингтона.