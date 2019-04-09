В США планируют нарастить военную мощь в космосе, опасаясь России и Китая

По словам и.о. министра обороны страны, РФ и КНР разрабатывают технологии для кибератак и нарушения работы навигационных систем.

Правительство США полагает, что результат следующего крупного конфликта в мире может зависеть от мощности космических вооружений, и Вашингтон планирует наращивать военный потенциал в этом направлении. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Соединённых Штатов Патрик Шэнахэн на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс, пишет ТАСС.

— Наши соперники в настоящее время размещают в космосе вооружения, которые могут поразить имеющиеся у нас там средства. Китай и Россия осуществляют милитаризацию космического пространства, чтобы поставить под угрозу наши силы, — сказал Шэнахэн.

Он считает, что Россия и Китай выступают в ООН за заключение международных соглашений, которые, по его мнению, обе страны не намерены исполнять.

Шэнахэн заявил, что в разработки России и Китая входят лазерные и ракетные установки, средства, заглушающие сигналы и нарушающие работу навигационных систем, а также технологии для кибератаки против находящихся в космосе спутников.

В прошлом году президент США Дональд Трамп признал, что Россия и Китай опередили США в создании космических сил.