Зеленский поблагодарил украинских военных за поддержку

Кандидат в президенты также заявил, что "не подведёт", и пообещал вернуть пленных.

Кандидат в президенты от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский через соцсети обратился к военным, поблагодарив их за поддержку в первом туре выборов.

— Хочу поблагодарить наших военных, каждого из вас благодарю за поддержку. Вы для меня, для каждого украинца, настоящие герои, — говорит Зеленский в ролике.

Кандидат в президенты также заявил, что "не подведёт", и пообещал вернуть пленных.

Ранее Лайф сообщал, что Порошенко и Зеленского в случае неявки на дебаты заменит "маленький зверёк".