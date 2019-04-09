Зеленский поблагодарил украинских военных за поддержку

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Зеленский поблагодарил украинских военных за поддержку

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Фото: ©Facebook/ Владимир Зеленский

Кандидат в президенты также заявил, что "не подведёт", и пообещал вернуть пленных.

Кандидат в президенты от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский через соцсети обратился к военным, поблагодарив их за поддержку в первом туре выборов.

Хочу поблагодарить наших военных, каждого из вас благодарю за поддержку. Вы для меня, для каждого украинца, настоящие герои, — говорит Зеленский в ролике.

Кандидат в президенты также заявил, что "не подведёт", и пообещал вернуть пленных.

Ранее Лайф сообщал, что Порошенко и Зеленского в случае неявки на дебаты заменит "маленький зверёк".

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