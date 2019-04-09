Стало известно, когда могут открыть платную трассу Москва — Санкт-Петербург

Её общая протяжённость составит 669 километров, проезд по ней займёт не более 5,5 часа.

Скоростную автомобильную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют до 29 сентября 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра транспорта России Иннокентия Алафинова.

— Сегодня поставлена задача перед концессионером. Концессионером является представитель группы ВТБ, — сказал Алафинов, уточнив, что подрядчиком является одна из крупнейших компаний Турции.

Первый замминистра транспорта РФ подчеркнул, что восьмой участок трассы, который необходимо сдать до конца сентября, является на сегодняшний день наиболее сложным. Этот и седьмой участок проходят по территориям Новгородской и Ленинградской областей, работы на них продолжаются. Общая протяжённость седьмого и восьмого участков составляет 137,6 километра.

Общая протяжённость платной трассы от Москвы до Санкт-Петербурга составит 669 километров, а проезд по ней займёт не более пяти с половиной часов.

Ранее Лайф сообщал, что стоимость проезда по платным трассам с 15 апреля будет проиндексирована на уровень инфляции.