В Москве зафиксирован самый тёплый день в 2019 году

А март этого года стал одним из самых тёплых за всю длительную историю метеонаблюдений.

Сегодняшний день в Москве стал самым тёплым с начала 2019 года. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

— 9 апреля в 13:00 на станции ВДНХ температура воздуха достигала 15,3 градуса. Этот день стал самым тёплым с начала года, — говорится в сообщении.

До этого самая высокая температура воздуха на ВДНХ была зафиксирована 31 марта. Столбик термометра поднялся до отметки 14,7 градуса.

Ранее Лайф писал о том, что март этого года в России оказался одним из самых тёплых за всю историю.