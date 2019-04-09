Почта России вводит сервис по онлайн-оплате услуг ЖКХ

На текущий момент на сайте компании можно оплатить услуги в адрес более 3000 поставщиков.

В Почте России теперь действует услуга по онлайн-оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг с помощью банковских карт, сообщает газета "Известия".

Уточняется, что сейчас на сайте компании можно оплатить услуги в адрес более 3000 поставщиков. В дальнейшем это число увеличится.

Известно, что за все оплаты Почта России не будет брать комиссию, однако это может сделать банк-эквайер. Платежи пользователи будут совершать через личный кабинет, в котором сохранится история всех проделанных операций и информация о платёжных картах.

Ранее Лайф сообщал, что Почта России задумалась о доставке лекарств.