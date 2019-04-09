Бывшего мэра Владивостока Пушкарёва приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва к 15 годам колонии строгого режима. Экс-чиновника признали виновным в коррупционных преступлениях.
Также экс-мэра Владивостока должен будет выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей.
Суд также признал виновными двух других фигурантов дела: брат Пушкарёва Андрей осуждён условно на восемь лет, его обязали выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей, а предпринимателя Андрея Лушникова приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.
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