Бойко потребовал немедленного роспуска Верховной рады

Политик заявил, что парламент должен в первую очередь работать для граждан, а не служить президенту.

Бывший кандидат в президенты Украины, депутат Юрий Бойко потребовал роспуска Верховной рады. Его слова процитировала пресс-служба партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

— Наше требование: сразу после завершения выборов президента — самороспуск парламента и новая Верховная рада, которая действительно будет отвечать интересам людей, — сказал Бойко.

Он заявил, что парламент должен работать для граждан, а не исполнять приказы президента и помогать ему в предвыборной кампании. Он также отметил, что в Раду внесено десять законопроектов от "Оппозиционной платформы — За жизнь" по социальной поддержке граждан, никто их не рассматривает.

Бойко заключил, что каждый месяц существования такого парламента представляет собой дополнительные проблемы для людей и ухудшение условий жизни на Украине.

Ранее Юрий Бойко заявил о готовности отстаивать русский язык на Украине через суд.