Гора из "Игры престолов" в пятый раз признан самым сильным человеком в Европе

Исландский актёр и атлет Хафтор Бьёрнссон десять раз подряд поднял 348 килограммов.

Исполнитель роли Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале "Игра престолов" Хафтор Бьёрнссон уже в пятый раз признан сильнейшим человеком Европы, пишет The Independent.

Исландец выиграл состязание в городе Лидс в Великобритании. Ему удалось поднять 348 килограммов десять раз подряд.

Стоит отметить, что для спортсмена это не рекорд: как писал Лайф, в марте 2019 года он осилил 474 килограмма, за что получил 72 тысячи долларов из рук Арнольда Шварценеггера.

Кстати, бронзовую медаль на тех соревнованиях завоевал омский силач Михаил Шивляков.