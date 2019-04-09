В Воронеже мажор на Mercedes намеренно сбил курсанта — видео

В Воронеже мажор на Mercedes намеренно протаранил курсанта института МЧС. Молодой человек был госпитализирован с ушибами рёбер и мягких тканей. Об этом сообщают "Вести Воронеж".
По предварительным данным, наезд на пешехода 1 апреля совершил Вячеслав Дмитриенко, после чего скрылся с места ДТП. Запись инцидента была опубликована 9 апреля.
Как отмечается, мать лихача пользуется авторитетом в медицинских кругах. Официально эта информация не подтверждена.
Ранее Лайф рассказывал, как во Владивостоке пьяный водитель сбил двух женщин на остановке.
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