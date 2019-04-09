Жена Кокорина отреагировала на показания в суде о любовнице футболиста

О том, что в день драки её супруг был в кафе с неизвестной спутницей, Дарья знала ещё до того, как об этом рассказали в суде.

Жена футболиста Александра Кокорина прокомментировала L!FE SHOT показания свидетеля, который сообщил в суде о девушке, которая "сидела верхом" на её муже в день скандальной драки. По словам Дарьи Валитовой, об этом эпизоде она знает уже давно от самого спортсмена.

— Это даже для меня не было сюрпризом. Я обо всём этом знала. Ничего нового я сегодня не услышала, — сказала она.

Дарья добавила, что давно "всё это пережила" и сейчас её волнуют совершенно другие проблемы.

Как ранее писал Лайф, свидетель со стороны защиты Карен Григорян раскрыл интимные детали отдыха Кокорина в кафе "Кофемания" перед тем, как началась потасовка.