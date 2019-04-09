Умер философ Вадим Межуев

На 86-м году жизни скончался доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН Вадим Межуев. Об этом сообщается на сайте института.

— Ум, эрудиция, личное обаяние Вадима Михайловича, его виртуозное владение словом всегда делали его желанным гостем в самых разных аудиториях, в том числе молодёжных... Коллектив Института философии РАН выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного, — говорится в сообщении.

В 1956 году Межуев окончил философский факультет МГУ им. Ломоносова, в 1964 году — аспирантуру Института философии, с которым связал всю свою жизнь. Является автором ряда авторитетных работ по философии культуры и истории.