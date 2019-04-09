Умер философ Вадим Межуев

Читайте также

Умер философ Вадим Межуев

2

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

На 86-м году жизни скончался доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН Вадим Межуев. Об этом сообщается на сайте института.

Ум, эрудиция, личное обаяние Вадима Михайловича, его виртуозное владение словом всегда делали его желанным гостем в самых разных аудиториях, в том числе молодёжных... Коллектив Института философии РАН выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного, — говорится в сообщении.

В 1956 году Межуев окончил философский факультет МГУ им. Ломоносова, в 1964 году — аспирантуру Института философии, с которым связал всю свою жизнь. Является автором ряда авторитетных работ по философии культуры и истории.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×