Певица Саша Савельева впервые показала новорождённого сына

При этом ранее артистка скрывала свою беременность и не комментировала информацию о первенце.

Певица Саша Савельева подтвердила, что родила сына, и показала в "Инстаграме" его первое фото.

В конце марта стало известно, что артистка родила первенца, однако ни она, ни её супруг актёр Кирилл Сафонов никак не комментировали эту информацию. По данным СМИ, сразу после рождения малыша поместили в реанимацию. Однако сейчас, по словам самой Саши, всё хорошо.

— Мы дома! И у нас всё хорошо! Мало что пока осознаю и понимаю, но чувствую одно — счастье безмерное! Спасибо всем, кто переживал, спасибо всем, кто проявил чувство такта по отношению к нам, спасибо за понимание! — написала артистка.

Для супруга певицы ребёнок стал вторым, от предыдущего брака у Сафонова есть дочь.