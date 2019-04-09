После ДТП с курсантом МЧС в Воронеже завели дело о покушении

Следователи изучают видео, на котором кроссовер Mercedes внезапно резко разворачивается и сбивает молодого человека.

В Воронеже возбуждено уголовное дело о нападении на 21-летнего курсанта института МЧС, сообщает региональное управление Следственного комитета. Главный фигурант — 45-летний водитель Mercedes. Его подозревают в покушении на убийство.

По данным местных СМИ, подозреваемого зовут Вячеславом Дмитриенко и, по некоторым данным, его мать пользуется влиянием в медицинских кругах.

Момент, когда курсанта на полном ходу сбивает внедорожник Mercedes, попал на видео. Молодого человека ударом машины отбросило вперёд. Лихач же просто уехал.

Как уточнили в СКР, у пострадавшего сотрясение мозга, ушибы грудного отдела и локтевого сустава, а также гематома голени.