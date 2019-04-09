Вооружённые люди напали на австрийский самолёт в Албании

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Вооружённые люди напали на австрийский самолёт в Албании

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Фото: © Twitter/Vincent Triest

Группа вооружённых людей в масках напала на самолёт компании "Австрийские авиалинии" в аэропорту албанской столицы Тираны и похитила несколько миллионов евро. Об этом сообщает Австрийское агентство печати.

Трое грабителей подобрались к самолёту, пригрозили оружием сотрудникам и украли деньги из багажного отделения. Покидая место преступления, они устроили перестрелку с полицией, в результате один из злоумышленников погиб. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

По данным албанских СМИ, украденная сумма может составлять от двух до десяти миллионов евро.

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