США пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что покупка Египтом российских самолётов Су-35 приведёт к введению санкций, об этом сообщает РИА "Новости".

— Такие закупки влекут применение санкций в соответствии с законом CAATSA в отношении властей. Мы получили заверения от них (власти Египта), что они это понимают. И я очень надеюсь, что они решат не двигаться дальше в вопросе этих закупок, — сказал он.

Ранее сообщалось, что высокопоставленный чиновник из Администрации США в ходе брифинга напомнил о законе "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который подразумевает давление на страны, которые захотят купить российское вооружение.

Он также сообщил, что на особом "контроле" находятся действия Китая, Турции, а также Индии.

Примечательно, что этот вопрос вновь поднимается в американской верхушке на фоне сообщений о том, что Египет недавно заключил контракт на поставку двух десятков российских истребителей Су-35.