Семья мытищинских детей-маугли не состояла на учёте

В местном управлении по делам несовершеннолетних озадачены тем, что до сих пор соседи ни разу не пожаловались на 32-летнюю мать, у которой четверо детей не ходили ни в детсад, ни в школу и не наблюдались в поликлинике.

В Мытищинском управлении по делам несовершеннолетних и защите их прав впервые слышат о семье с четырьмя одичавшими детьми, пишет РИА "Новости".

Глава ведомства Светлана Фильченкова заверила, что жильцы захламлённой квартиры никогда не состояли на учёте и на них не поступало ни одной жалобы.

— В том-то и дело, что нет. И ни от жильцов дома, и ни от соседей. У нас город — здесь каждый друг друга знает. Соседи у нас очень оперативно реагируют... По малейшей информации соседи звонят, здесь ни разу не было, — сказала она в интервью агентству.

Фильченкова добавила, что нужно разобраться, когда в этой семье начались проблемы.

По её словам, детей сейчас готовят к новой жизни. Старшая девочка — в реабилитационном центре. Двух мальчиков, как писал Лайф, взяли в другую семью под временную опеку. Ещё один, самый младший, — в доме ребёнка.

Напомним, на днях полицейские нашли четверых детей в квартире в антисанитарных условиях. С ними была их бабушка. По данным полиции, мать вскоре явилась домой нетрезвая. Сама женщина рассказала Лайфу свою версию событий.