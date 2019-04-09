Захарова пошутила о билбордах Порошенко с изображением Путина

21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на агитационные билборды Петра Порошенко, на которых его изобразили напротив Владимира Путина.

— Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги "PR. Что это такое?", уверена, ушёл бы в монастырь после увиденного. И увёл бы туда всех белодомовских идеологов "демократизации" Украины, — написала она в "Фейсбуке".

Напомним, ранее в соцсетях обратили внимание на билборды с изображением действующего украинского лидера Петра Порошенко и президента России Владимира Путина. В штабе Порошенко объяснили, зачем разместили на улицах подобные агитационные материалы. При этом представители президента Украины подчеркнули, что не сочли нужным посоветоваться с самим Путиным.