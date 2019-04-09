Захарова пошутила о билбордах Порошенко с изображением Путина

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Захарова пошутила о билбордах Порошенко с изображением Путина

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Мария Захарова. Фото: © РИА Новости /Екатерина Чеснокова

21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на агитационные билборды Петра Порошенко, на которых его изобразили напротив Владимира Путина.

Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги "PR. Что это такое?", уверена, ушёл бы в монастырь после увиденного. И увёл бы туда всех белодомовских идеологов "демократизации" Украины, — написала она в "Фейсбуке".

Напомним, ранее в соцсетях обратили внимание на билборды с изображением действующего украинского лидера Петра Порошенко и президента России Владимира Путина. В штабе Порошенко объяснили, зачем разместили на улицах подобные агитационные материалы. При этом представители президента Украины подчеркнули, что не сочли нужным посоветоваться с самим Путиным.

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