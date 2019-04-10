НХЛ дисквалифицировала Войнова до конца сезона из-за обвинений в насилии

Российский хоккеист Вячеслав Войнов, дисквалифицированный ранее из НХЛ из-за обвинений в насилии над своей женой, не сможет вернуться на лёд под эгидой лиги до конца следующего сезона.

— Слава Войнов применил домашнее насилие в отношении своей супруги. Сегодняшнее решение вкупе с особенностями этого дела и вовлечёнными в него людьми было необходимым. НХЛ не может и не будет закрывать глаза на подобные случаи насилия, особенно в отношении супруга, партнёра или члена семьи, — приводит пресс-служба слова члена комиссии НХЛ Гэри Беттмэна.

Напомним, ранее Вячеслав Войнов был отстранён от игр под эгидой НХЛ на неопределённый срок из-за судебного разбирательства по факту домашнего насилия над своей супругой Мартой Варламовой в октябре 2014 года.

В сентябре 2015 года он вернулся в РФ и начал играть за СКА. В июле судом в Лос-Анджелесе с него были сняты обвинения, после чего он решил вернуться в НХЛ.